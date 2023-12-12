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Громкие случаи расстрелов в российских школах: Анализ трагедий в Брянске и Казани

Громкие случаи расстрелов в российских школах: Анализ трагедий в Брянске и Казани

Громкие случаи расстрелов в российских школах: Анализ трагедий в Брянске и Казани Татьяна СергееваВ последние годы российское общество столкнулось с серией трагических событий, связанных с расстрелами в учебных заведениях.

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