Громкие случаи расстрелов в российских школах: Анализ трагедий в Брянске и Казани Татьяна СергееваВ последние годы российское общество столкнулось с серией трагических событий, связанных с расстрелами в учебных заведениях.
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