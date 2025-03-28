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МО РФ показало кадры боевой работы военных при освобождении села Малые Щербаки

МО РФ показало кадры боевой работы военных при освобождении села Малые Щербаки

Минобороны РФ 28 марта показало кадры освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области штурмовыми подразделениями 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).

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