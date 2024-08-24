Зеленский утвердил законопроект, запрещающий каноническую УПЦ

Законопроект, вводящий запрет на деятельность на территории Украины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и других религиозных организаций связанных с Россией, подписал президент Украины Владимир Зеленский, 24 августа сообщили на сайте Верховной рады страны.