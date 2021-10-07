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«Каракурт» vs «Буян»: pro et contra

«Каракурт» vs «Буян»: pro et contra

Поводом задуматься, а затем озвучить своё мнение послужили, во-первых, не прекращающиеся споры об одновременном массовом строительстве малых ракетных кораблей двух очень похожих и в то же время абсолютно разных типов: проекта 21631 «Буян-М» и проекта 22800 «Каракурт», во-вторых, предполагаемая модернизация и продолжение производства сильно критикуемого во флотской среде МРК «Буян-М».

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