«Каракурт» vs «Буян»: pro et contra

Поводом задуматься, а затем озвучить своё мнение послужили, во-первых, не прекращающиеся споры об одновременном массовом строительстве малых ракетных кораблей двух очень похожих и в то же время абсолютно разных типов: проекта 21631 «Буян-М» и проекта 22800 «Каракурт», во-вторых, предполагаемая модернизация и продолжение производства сильно критикуемого во флотской среде МРК «Буян-М».