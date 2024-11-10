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17 фотографий вещей и мест, которые просто кричат: здесь живет курильщик

17 фотографий вещей и мест, которые просто кричат: здесь живет курильщик

Около 1,3 миллиарда человек во всем мире употребляют табачные изделия. Это около 16,25% всего населения, страдающего от этой зависимости и рискующего получить множество проблем со здоровьем, таких как проблемы с дыханием, болезни сердца, инфекции, проблемы с зубами и даже рак.

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