17 фотографий вещей и мест, которые просто кричат: здесь живет курильщик

Около 1,3 миллиарда человек во всем мире употребляют табачные изделия. Это около 16,25% всего населения, страдающего от этой зависимости и рискующего получить множество проблем со здоровьем, таких как проблемы с дыханием, болезни сердца, инфекции, проблемы с зубами и даже рак.
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