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ГТРК Татарстан

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Флаг Татарстана обязали размещать в школах и на спортобъектах

Размещение Государственного флага Татарстана станет обязательным в зданиях образовательных организаций независимо от формы собственности, а также на объектах спорта, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

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