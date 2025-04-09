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Когда мы разошлись с "южнорусскими"

Лучший   эксперт  по Украине Р. Ищенко -  о том,  когда  мы,  русские, разошлись  с "южноруссктмЗа последние десять лет я прочитал огромное количество текстов, посвящённых теме взаимоотношений «коренных» русских и русских, «понаехавших» с окраин империи.

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