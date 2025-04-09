Когда мы разошлись с "южнорусскими"

Лучший эксперт по Украине Р. Ищенко - о том, когда мы, русские, разошлись с "южноруссктмЗа последние десять лет я прочитал огромное количество текстов, посвящённых теме взаимоотношений «коренных» русских и русских, «понаехавших» с окраин империи.
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