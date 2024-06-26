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Яков Кедми считает, что Путин готов приступить к очистке управленческой верхушки

Яков Кедми считает, что Путин готов приступить к очистке управленческой верхушки

У российского президента Владимира Путина на протяжении многих лет не было возможности очистить госаппарат от приверженцев либеральных идей и прозападного пути развития.

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