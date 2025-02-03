Момент госпитализации основателя батальона «Арбат» после покушения попал на видео

Момент госпитализации президента федерации бокса Донецкой народной республики и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна после взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве попал на видео.
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