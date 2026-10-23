24 и 31 октября 2026 года с 08:00 до 16:00 на улице Ломоносова (на участке от улицы Беспалова до улицы Долетова, 2) будут проводиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части.
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