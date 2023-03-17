Для чего люди венчаются в Церкви?

Как писал Лев Толстой, все семьи счастливы одинаково, а несчастливы – каждая по-своему. Брак пары тоже скрепляют по-разному – кому-то достаточно штампа в паспорте, кто-то считает, что венчаться нужно обязательно, а кто-то обходится без всех формальностей.