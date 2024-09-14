Льюис Хэмилтон: Лучше воздержаться от прогнозов на квалификацию

Льюис Хэмилтон: Лучше воздержаться от прогнозов на квалификациюLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон затруднился сказать, удастся ли Mercedes побороться за поул в квалификации Гран При Азербайджана после неплохого старта уик-энда.
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