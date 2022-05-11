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МИД России: критика главы МИД Украины Кулебы властей Берлина о запрете украинской символики 8 мая, – пример «наглой» дипломатии

МИД России: критика главы МИД Украины Кулебы властей Берлина о запрете украинской символики 8 мая, – пример «наглой» дипломатии

Критика главы МИД Украины Дмитрия Кулебы решения властей столицы ФРГ города Берлина о запрете использования украинской символики 8 мая – пример "наглой" дипломатии.

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