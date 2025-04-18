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Уругвай рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией в ноябре

Уругвай рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией в ноябре

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо рассказал, насколько возможно проведение товарищеской игры с национальной командой России.

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