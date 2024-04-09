Россиянам рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Бесплатное лечение в санатории в этом году доступно для различных групп граждан, включая инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, детей-инвалидов и людей, пострадавших от радиации после катастрофы в Чернобыле .
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