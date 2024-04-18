Россиянам с 1 мая повысят соцвыплаты: какой будет прибавка у пенсионеров, льготников и семьей с детьми Ирэн ОрлонскаяС начала мая в текущем году в России намечаются изменения: планируется увеличить размеры пенсий, расширить перечень доплат для льготных категорий граждан и семей с детьми.