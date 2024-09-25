1 октября традиционно отмечается День пожилых людей В домах культуры, в том числе и в отдаленных населенных пунктах, пройдут праздничные концерты, выставки, открытые кинопоказы.
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1 октября традиционно отмечается День пожилых людей В домах культуры, в том числе и в отдаленных населенных пунктах, пройдут праздничные концерты, выставки, открытые кинопоказы.