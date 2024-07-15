Понедельник, 1️⃣5️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👧🏼 Всемирный день навыков молодежи 🧯День пожарной безопасности домашних животных 😴День русской лени 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1240 год - состоялась Невская битва 📔 1410 год - состоялось решающее сражение "Великой войны" (1409–1411) - Грюнвальдская битва 📔 1783 год - французский инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббан на реке Соне близ Лиона провел испытания первого в истории парохода 📔 1822 год - состоялось открытие крупнейшей ярмарки в царской России - Нижегородской 📔 1933 год - в Екатеринбурге начал свою работу Уральский завод тяжелого машиностроения 📔 1975 год - состоялся первый в истории совместный экспериментальный пилотируемый полет космических кораблей - советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона" 📔 2006 год - начал работу сервис микроблогинга "Твиттер" 📔2014 год — в московском метро случилась самая крупная техногенная катастрофа за всю его историю.