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США призвали Киев отменить запрет Зеленского на переговоры с Путиным

США призвали Киев отменить запрет Зеленского на переговоры с Путиным Украина должна подтвердить свое желание к диалогу с Россией, отменив запрет на переговоры с Путиным.

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