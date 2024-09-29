Счастливая личная жизнь. Раскрыта идеальная продолжительность секса

В

Воробей

Автору статьи было бы полезно, возможно, поинтересоваться хотя бы литературой, посвящённой методикам овладения мастерством над преждевременной эякуляцией. А то, она фактически занимается убеждением, что в отношении улучшения способности мужчины сексуально удовлетворять соответствующую потребность ЛЮБОЙ женщины ничего сделано быть не может, вовсе. Детский лепет на лужайке! И, вообще, наверное женщинам писать такие статьи всё же не стоит. Хотя, с другой стороны, при таком уровне дремучести это не важно.