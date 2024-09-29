Женские страсти
ГлавнаяНаше все
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Женские страсти

40 575 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Автору статьи было бы полезно, возможно, поинтересоваться хотя бы литературой,  посвящённой методикам овладения масте...Счастливая личная...
  • Михаил
    Приму любые советы от молодой, стройной, красивой советчицы"Я учу мужчин, не...
  • Олег Самойлов
    Ой, Лидочка! При самом обеспеченном жилье в мире детей умудрялись штамповать НЕ ИМЕЯ даже угла своего в конуре-двухе,...Новые указания Пу...

Счастливая личная жизнь. Раскрыта идеальная продолжительность секса

Счастливая личная жизнь. Раскрыта идеальная продолжительность секса

Как бы то ни было, держаться всю ночь — это редкость (если вы вдруг думали, что это обычное дело).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Автору статьи было бы полезно, возможно, поинтересоваться хотя бы литературой,  посвящённой методикам овладения мастерством над преждевременной эякуляцией. А то, она фактически занимается убеждением, что в отношении улучшения  способности мужчины сексуально удовлетворять  соответствующую потребность ЛЮБОЙ женщины ничего сделано быть не может, вовсе. Детский лепет на лужайке! И, вообще, наверное женщинам писать такие статьи всё же не стоит. Хотя, с другой стороны, при таком уровне дремучести это не важно.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх