Как бы то ни было, держаться всю ночь — это редкость (если вы вдруг думали, что это обычное дело).
Счастливая личная жизнь. Раскрыта идеальная продолжительность секса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Автору статьи было бы полезно, возможно, поинтересоваться хотя бы литературой, посвящённой методикам овладения мастерством над преждевременной эякуляцией. А то, она фактически занимается убеждением, что в отношении улучшения способности мужчины сексуально удовлетворять соответствующую потребность ЛЮБОЙ женщины ничего сделано быть не может, вовсе. Детский лепет на лужайке! И, вообще, наверное женщинам писать такие статьи всё же не стоит. Хотя, с другой стороны, при таком уровне дремучести это не важно.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии