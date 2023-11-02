Ужесточение законодательства для новых россиян

Юрий Николаев

Если статья соответствует действительности, то почему до сих пор столько "людей" ходят с Российскими паспортами и за кордоном, и по территории страны?! Если это действительно ТАК, то простите 2/3 всех гастеров что понаехали ДОЛЖНЫ быть выдворены из страны! Ну и в третьих, а наши СУДЫ теперь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будут наказывать по этим статьям, или (как это часто бывает) начнут искать такие статьи что бы были оправдательными, типа штрафа.