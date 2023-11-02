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Мы из Советского Союза

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Ужесточение законодательства для новых россиян

Ужесточение законодательства для новых россиян

В Госдуму внесли поправки в законодательство для борьбы с фиктивными браками иностранных специалистов.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Если статья соответствует действительности, то почему до сих пор столько &quot;людей&quot; ходят с Российскими паспортами и за кордоном, и по территории страны?! Если это действительно ТАК, то простите 2/3 всех гастеров что понаехали ДОЛЖНЫ быть выдворены из страны! Ну и в третьих, а наши СУДЫ теперь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будут наказывать по этим статьям, или (как это часто бывает) начнут искать такие статьи что бы были оправдательными, типа штрафа.
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1 д.
Дмитрий Бакланов
По пунктам. 1 - так просто удобнее. 2 - не путайте гастарбайтеров и мигрантов, это разное. Гастарбайтер не имеет нашего гражданства, только работу. 3- Суды у нас - НЕЗАВИСИМЫЕ, значит наказывают в рамках существующего законодательства, но с учетом СОБСТВЕННЫХ интересов.
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23 час.
Федор Орлов
Подачка контролирующим органам. Спасёт все только честное исполнение служебных обязанностей должными лицами. А вот как заставить быть их честными, самая главная задача. Ни честный не исправит ни честного.
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22 час.

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