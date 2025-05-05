Андрей Рыженков, НТК: «Надо, чтобы все начали слышать друг друга и договариваться»

По информации спикера, за первый квартал 2025 года грузоперевозки сократились на шесть процентовДиректор по логистике и тарифному регулированию Национальной транспортной компании Андрей Рыженков рассказал в интервью обозревателю Business FM Михаилу Задорожному о спаде в логистической отрасли, о том, как снижение грузоперевозок по железной дороге влияет на экономику, и как наладить диалог между участниками отрасли.