Тренд по российскому рынку акций остается восходящим

Возвращение к торгам в России вряд ли будет активным, учитывая противоречивый новостной фон и еще одни праздничные дни впереди, наверняка многие инвесторы останутся вне рынка и будут дожидаться начала полноценных торгов.
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