Бжезинский: "Россия - это вообще лишняя страна"

виталий панов

Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена.Не было бы продажных правителей,ничего бы этого не произошло бы!Слава Богу на Руси нашёлся человек,имя которому Владимир Владимирович Путин,который поднял Россию,и америка вместе со своими сателлитами,ничего больше сделать не могут и не смогут! Враг будет разбит,победа будет за нами!