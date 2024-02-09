Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    " Советское - оторванная от жизни схоластика, дезориентация в марксистских постулатах, расщепление сознания между паф...Депутат Госдумы и...
  • Сергей К
    Жаль гуманитариев. К счастью, я не гуманитарий. Я все же сказал правильно. Диалектический материализм правильно гово...Депутат Госдумы и...
  • В К
    Польский гондон с гнилыми зубами!!!Бжезинский: "Росс...

Бжезинский: "Россия - это вообще лишняя страна"

Бжезинский: "Россия - это вообще лишняя страна"

Бжезинский: "Россия - это вообще лишняя страна" Я так понимаю, это программа наших русофобов-либерастов в виде тезисов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена.Не было бы продажных правителей,ничего бы этого не произошло бы!Слава Богу на Руси нашёлся человек,имя которому Владимир Владимирович Путин,который поднял Россию,и америка вместе со своими сателлитами,ничего больше сделать не могут и не смогут! Враг будет разбит,победа будет за нами!
Ответить
2 час.
ЛТ
Лена Тишина
А потом ,,а нас за що&quot;?
Ответить
1 час.
В К
Польский гондон с гнилыми зубами!!!
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх