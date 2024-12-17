Латвия надеется на экономический подъем: отмена антироссийских санкций как новый шанс Ирэн ОрлонскаяВ интервью «Известиям» 14 декабря бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс поделился своим мнением о возможных последствиях снятия санкций с России.
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