Бывший президент лавирует между недовольством общества и позицией Deep State

Бывший президент США Дональд Трамп, который надеется вернуться в Белый дом, изложил план мирного прекращения конфликта на Украине, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник, близкий к политику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии