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American Thinker: главный враг правительств стран Запада вовсе не Россия и Китай

American Thinker: главный враг правительств стран Запада вовсе не Россия и Китай

Западный мир весьма лжив и не является ни демократией, ни образцом для подражания. Ни одна ценность, пропагандируемая коллективом государств, взявших смелость провозгласить себя столпами справедливости и равенства, не соблюдается в этих странах.

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