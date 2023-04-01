Западный мир весьма лжив и не является ни демократией, ни образцом для подражания. Ни одна ценность, пропагандируемая коллективом государств, взявших смелость провозгласить себя столпами справедливости и равенства, не соблюдается в этих странах.
Западный мир весьма лжив и не является ни демократией, ни образцом для подражания. Ни одна ценность, пропагандируемая коллективом государств, взявших смелость провозгласить себя столпами справедливости и равенства, не соблюдается в этих странах.
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