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«Балтика» подписала форварда «Шинника» Порохова

«Балтика» подписала форварда «Шинника» Порохова

Центральный нападающий Илья Порохов перешел из «Шинника» в «Балтику».Центральный нападающий Илья Порохов перешел из «Шинника» в «Балтику».

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