В Индии пройдет уникальная выставка картин краснодарского художника Сергея Дудко

Экспозиция открывается в Российском центре науки и культуры Нью-Дели (Индия). - Уникальная коллекция «портретов» всех 14 восьмитысячников планеты создана заслуженным художником и путешественником России Сергеем Дудко в рамках международного крупномасштабного проекта Краснодарского регионального отделения РГО «Русское наследие Гималаев.
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