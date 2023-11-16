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В Индии пройдет уникальная выставка картин краснодарского художника Сергея Дудко

В Индии пройдет уникальная выставка картин краснодарского художника Сергея Дудко

Экспозиция открывается в Российском центре науки и культуры Нью-Дели (Индия). - Уникальная коллекция «портретов» всех 14 восьмитысячников планеты создана заслуженным художником и путешественником России Сергеем Дудко в рамках международного крупномасштабного проекта Краснодарского регионального отделения РГО «Русское наследие Гималаев.

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