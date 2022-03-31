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Пикап Chevrolet Silverado PPV: «догонялка» для полиции

Пикап Chevrolet Silverado PPV: «догонялка» для полиции

Пикап на службе в полиции? В Америке это уже давно привычная картина. Специальные версии своих пикапов серийно выпускают Ford и Chevrolet, хотя в основном это обычные патрульные машины, имеющие минимум технических отличий от гражданских собратьев.

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