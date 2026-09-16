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Новый ГОСТ на домашнюю уборку начнет действовать в России с 1 октября

Новый ГОСТ на домашнюю уборку начнет действовать в России с 1 октября

Требования распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей С 1 октября 2026 года в России начнет действовать первый национальный стандарт, который вводит для клининговых услуг принципы бережливого производства.

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