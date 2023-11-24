Пострадавшим от стихийных бедствий и техногенных аварий гражданам предложено давать выходной

Предоставить гражданам право на такие льготы предложило МЧС.Пострадавшим от стихийных бедствий и техногенных аварий гражданам МЧС предложило давать выходной с сохранением зарплаты, а также отпуск без содержания на срок до пяти дней, и закрепить это законодательно, сообщает РБК.