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Регионы России

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Умер бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев

Умер бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев

Пономарев получил серьёзную травму колена в августе 2023 года в первом же бою после перехода в лигу ACA.

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