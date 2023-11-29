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Преступники обворовывают пункты выдачи заказов маркетплейсов через подставного работника

Преступники обворовывают пункты выдачи заказов маркетплейсов через подставного работника

Преступники придумали новый способ украсть дорогие товары у маркетплейсов. Для этого они подсылали подставных работников в пункты выдачи заказов, а те предоставляли им всю необходимую для хищения информацию.

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