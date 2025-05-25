Автомобиль влетел в овощной киоск в Благовещенске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. Отмечается, что водитель Toyota Crown попытался обогнать другие автомобили на перекрестке Калинина — Забурхановская, однако не справился с управлением, в результате иномарку выкинуло с дороги.