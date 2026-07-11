ФСБ предотвратила теракт Новость дня: ФСБ сорвала очередной украинский теракт. И самое примечательное тут то, что теракт был сорван из-за того, что предполагаемый исполнитель сообщил о планах украинских террористов.
ФСБ предотвратила покушения на военных и теракт на аэродроме. Что известно
Комментарии
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Аршак Меликджанян
вопрос, а зачем надо было сливать этого гражданина?
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4 н.
Александр Каблучко
Не только вылетает, но и делают их здесь. По НПЗ наверняка бью конкуренты или даже сами же владельцы (руководство). Загорелось немного, списали все, получили страховку, продали все якобы сгоревшее. Бизнес, мать его ети
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3 н.
Александр Каблучко
Недоумки или наоборот, что еще хуже. Сегодня в новостях взахлеб рассказывали, что национальные блюда в Португалии приготавливают из трески и минтая, которые им поставляет Россия. Ну не припездос. Трески давно в магазинах нет, а минтай дороже мяса. В 60-е, - начале 70-х минтаем коров кормили, его за рыбу никто не считал. Да и треска была 40 коп./кг
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3 н.
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