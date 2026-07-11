ФСБ предотвратила покушения на военных и теракт на аэродроме. Что известно

Не только вылетает, но и делают их здесь. По НПЗ наверняка бью конкуренты или даже сами же владельцы (руководство). Загорелось немного, списали все, получили страховку, продали все якобы сгоревшее. Бизнес, мать его ети

Александр Каблучко

Недоумки или наоборот, что еще хуже. Сегодня в новостях взахлеб рассказывали, что национальные блюда в Португалии приготавливают из трески и минтая, которые им поставляет Россия. Ну не припездос. Трески давно в магазинах нет, а минтай дороже мяса. В 60-е, - начале 70-х минтаем коров кормили, его за рыбу никто не считал. Да и треска была 40 коп./кг