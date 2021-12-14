Русская весна

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«Донбасс!» — новая песня о войне в ЛДНР взрывает Сеть (ВИДЕО)

«Донбасс!» — новая песня о войне в ЛДНР взрывает Сеть (ВИДЕО)

Пока президент Украины Владимир Зеленский рассуждает над тем на сколько правильно Советский Союз освобождал Киев от немецко-фашистских захватчиков, а воюющий Донбасс, презентует в социальных сетях песню со словами «Россия, забери Донбасс домой», тем временем молодой российский музыкант, двадцатичетырехлетний уроженец города Луга Ленинградской области, что в 140 км от Санкт-Петербурга, Даниил Бояковский презентовал в социальных сетях свою авторскую песню под названием «Донбасс».

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