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SPLETNIK

524 подписчика

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала, как восстанавливалась после потери ребенка

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала, как восстанавливалась после потери ребенка

Новая возлюбленная Павла Дурова, Юлия Вавилова, пообщалась с подписчиками в соцсетях. Отвечая на вопрос одного из фолловеров, она рассказала, как восстанавливалась после потери ребенка от основателя Telegram.

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