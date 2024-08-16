Заговоры на Яблочный Спас: на богатство, молодость, любовь, здоровье

Народные обряды на получение самого заветного и желанного! фото: AIЯблочный Спас: когда отмечается и в чем смысл Три религиозных праздника, три Спаса идут чередою один за другим в августе: Медовый, Яблочный, Ореховый.
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