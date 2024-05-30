Солнечное пятно AR3691

﻿﻿Это огромное солнечное пятно можно увидеть прямо глазами через темный фильтр без телескопа (никогда не смотрите на Солнце без фильтра!) Это была моя первая достаточно удачная фотография солнечных пятен и зернистости на поверхности Солнца.