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Солнечное пятно AR3691

Солнечное пятно AR3691

﻿﻿Это огромное солнечное пятно можно увидеть прямо глазами через темный фильтр без телескопа (никогда не смотрите на Солнце без фильтра!) Это была моя первая достаточно удачная фотография солнечных пятен и зернистости на поверхности Солнца.

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