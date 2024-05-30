Солнечное пятно AR3691

Это огромное солнечное пятно можно увидеть прямо глазами через темный фильтр без телескопа (никогда не смотрите на Солнце без фильтра!) Это была моя первая достаточно удачная фотография солнечных пятен и зернистости на поверхности Солнца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии