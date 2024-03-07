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Украинская певица Соловей обвинила русскоязычных коллег в размывании границ с РФ

Украинская певица Соловей обвинила русскоязычных коллег в размывании границ с РФ

Украинская певица Кристина Соловей в ходе интервью на YouTube-канале журналистки Марии Ефросининой обвинила артистов, выступающих на русском языке, в том, что они разрушают национальную идентичность Украины и стирают границы между двумя странами.

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