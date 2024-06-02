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Китай подтвердил, что не будет применять ядерное оружие первым

Китай подтвердил, что не будет применять ядерное оружие первым

TASS/AP/Mark Schiefelbein Оборонная стратегия Китая основывается на стратегии неприменения ядерного оружия первым, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе выступления на проходящем в Сингапуре международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-ла".

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Комментарии
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Eduard
Что это значит? То значит,что кто-то другой применит ядерное оружие на Китае первым.Странная стратегия.США,что япония,что Китай однохренственно!
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14 час.
Eduard
Не надо быть господа праведниками среди свиней!
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14 час.

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