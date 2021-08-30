Петр Григоренко: за что советского генерала лишили гражданства СССР

Любители историиВоенное делоПетр Григоренко: за что советского генерала лишили гражданства СССР Известный правозащитник Петр Григоренко в отличие от многих других диссидентов покидать родину не собирался.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовИ наплевать на присягу.Mike MikeПрисягают Родине, а не режиму.ВЛАДИМИР ЛАПИНвсё что оканчивается на О, это говно, а любые исключения из этого правила, только подтверждают его!! Сынишек он воспитал зашибись, в разгар холодной войны они смылись, как говно в туалете, к пиндосам, шлёпнуть нужно было этого генералолуха, ещё в палате 6 психушки и сказать что так и было!!Елена КиршанскаяЗа что генерала лишили гражданства? да за правду. За то что Солженицына расписал в своей книге как подлеца и подонка. За то, что о "сибирских полках" всю правду рассказал. За то что командующего Дальневосточным фронтом Апанасенко восславил. За то что рассказал как западный укрепрайон предатели в погонах взорвали и подставили под плен генерала Карбышева. Да много чего еще рассказал. Например о пьянстве на фронте Булганина и об утечке из его штаба информации к врагу. Кстати говоря жена Григоренко после его смерти опубликовала протест. Протестовала по поводу того как его диссиденты себе присвоили. И открыто сказала, что её муж всегда был и остается коммунистом. А Хрущову этот смелый генерал на партконференции врезал как раз ЗА Сталина. Вруша эта Юлия Попова. Лучше прочтите книгу этого выдающегося генерала "В подполье можно встретить только крыс" Очень красноречивое название.. Только советую обратить внимание - у этой книги две части. И первая очень отличается от второй. А вторая часть по какой-то странной причине зачастую скачивается БЕЗ первой, самой главной части.Юрий Дельтабля ну что же такое как предатель-так великомученик.Комментировать
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