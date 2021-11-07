Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела о нападении в Новой Москве

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении четырёх фигурантов в возрасте от 17 до 19 лет.
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