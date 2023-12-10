Депутат Рады Костенко: ограниченно годных призывников берут в штурмовики ВСУ

Командиры ВСУ отравляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения. Об этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью украинскому каналу НТА.
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