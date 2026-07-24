Грузовик и тойота столкнулись на Качугском тракте. Водитель грузовика погиб

Смертельное ДТП произошло на Качугском тракте накануне, 23 июля. Предварительно госавтоинспекторы установили, что все было так: — Водитель «Тойота Ипсум», следуя со стороны поселка Усть-Ордынского в направлении Иркутска при попытке обгона не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством «Митсубиси Кантер», который следовал во встречном направлении.