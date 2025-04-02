Овечкин поднялся на 27-е место среди лучших игроков по числу матчей в НХЛ

Российский капитан и форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Бостон Брюинз» занял 27-е место в списке лучших игроков в истории лиги по количеству сыгранных встреч.
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