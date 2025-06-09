100 за неделю, 30 – за воскресенье. В Челябинске полыхает тополиный пух

Челябинск охватили ландшафтные пожары из-за поджогов тополиного пуха. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области, только за минувшее воскресенье огнеборцы ликвидировали 36 возгораний в муниципалитетах Южного Урала, 30 из них пришлись на областной центр.