100 за неделю, 30 – за воскресенье. В Челябинске полыхает тополиный пух

Челябинск охватили ландшафтные пожары из-за поджогов тополиного пуха. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области, только за минувшее воскресенье огнеборцы ликвидировали 36 возгораний в муниципалитетах Южного Урала, 30 из них пришлись на областной центр.
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