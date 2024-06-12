Француз Тюрпен будет судить матч открытия Евро между сборными Германии и Шотландии

УЕФА опубликовал состав судейской бригады на первую игру чемпионата Европы-2024. На матч открытия турнира Германия – Шотландия 14 июня в Мюнхене назначены арбитры из Франции: главный судья – Клеман Тюрпен, лайнсмены – Николя Дано и Бенжамен Паже, VAR – Жером Бризар, сообщает сайт УЕФА.
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