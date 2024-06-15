Завершен капитальный ремонт Парка Тысячелетия в Казани

В Казани завершен капитальный ремонт одного из крупнейших городских парков "Миллениум Парк". После почти 17-летнего перерыва парк приобрел новый облик благодаря масштабным работам, которые включали замену старых элементов на современные.
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